Карантин по бешенству животных ввели в Бердюжском округе
Карантин по бешенству животных ввели в с. Пеганово Бердюжского округа. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.
Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, в неблагополучной по данному заболеванию территории с 23 декабря 2025 года запрещено проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. А также вывозить восприимчивых животных, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки.