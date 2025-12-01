  • 24 декабря 202524.12.2025среда
Карантин по бешенству животных ввели в Бердюжском округе

Происшествия, 20:49 24 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных ввели в с. Пеганово Бердюжского округа. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, в неблагополучной по данному заболеванию территории с 23 декабря 2025 года запрещено проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. А также вывозить восприимчивых животных, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки.

# Бердюжский район , бешенство

