Тюменским девятиклассникам разрешили сдавать два госэкзамена вместо четырех

Общество, 11:25 24 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Девятиклассники, которые не планируют идти в 10 класс, могут получить аттестат об основном общем образовании, сдав только два обязательных предмета — русский язык и математику. Этого будет достаточно, чтобы поступить в колледж или техникум.

Упрощенная сдача ОГЭ введена в качестве эксперимента в ряде регионов России, Тюменская область - в их числе. Определиться, какое количество и какие экзамены сдавать, учащимся нужно уже до 1 марта - с этого времени начинается прием заявлений на поступление в ссузы.

"Будут увеличены контрольные цифры приема в учреждения среднего специального образования, определен перечень профессий, по которым мы обязуемся предоставить бюджетное место. Еще одна особенность эксперимента - приоритетное право для поступления будут иметь выпускники, которые окончили девятый класс в общеобразовательных учреждениях, расположенных в Тюменской области", - прокомментировала нововведение директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Те, кто желает продолжить обучение в 10 классе, будут сдавать, как и прежде, четыре ОГЭ: русский, математику и два предмета по выбору. Если выпускник успешно сдал обязательные экзамены, но не справился с экзаменами по выбору - он все равно получит аттестат. Если же не справился и с основными, то пересдать их можно будет в июне и сентябре, сообщает инфоцентр областного правительства.

"Мы рекомендуем девятиклассникам выбирать четыре экзамена, чтобы иметь возможность продолжить обучение в школе, если они передумают идти в техникум или колледж", - посоветовала Дина Горковец.

# Дина Горковец , ОГЭ , школьники

