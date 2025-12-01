  • 24 декабря 202524.12.2025среда
Виктор Квасов оценил эффективность обучения участников "Боевого кадрового резерва"

Общество, 20:12 24 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Ветераны СВО – участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" видят, как применить знания на практике. Они не ждут финала, а уже сейчас предлагают проекты для региона. Об этом сказал заместитель директора департамента молодежной политики, финалист федеральной программы "Время героев" Виктор Квасов.

"Сразу видна энергия и вовлеченность. Уже предлагают инициативы, которые можно внедрять здесь и сейчас. Интересно наблюдать за их движением. Второй модуль углубит их навыки, уверен, каждый найдет свою точку приложения сил в нашем регионе и займут ключевые позиции", - отметил заместитель председателя общественного совета проекта Виктор Квасов.

Вместе с тем, он напомнил, что работа в рамках проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" продолжается. Общественный совет активно включен в процесс.

# Боевой кадровый резерв , ветераны СВО , Виктор Квасов

