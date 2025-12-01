Тюменцы познакомятся с историей, культурой и природным наследием региона

| Фото: скриншот видео департамента культуры Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента культуры Тюменской области

Постоянная выставка "Увертюра. Врата Сибири" начнет работу 25 декабря в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова в Тюмени. Она раскрывает Тюменскую область как уникальный природный, исторический и культурный феномен России, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Экспозиция "Увертюра. Врата Сибири" – это начало большого музейного высказывания. Увертюра – это вступление, точка отсчёта, в которой задаётся тон, масштаб и направление движения. Именно так мы задумывали эту экспозицию, как пролог к долгой и осмысленной работе", - рассказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

В последовательном повествовании звучат ключевые темы развития края - от древнейшей истории и первых обитателей этих земель до эпохи освоения Сибири, формирования городов, расцвета торговли, культуры, науки и промышленности.

Экспозиция будет доступна для посетителей только в формате сеансов с экскурсионным обслуживанием. Расписание сеансов на сайте ТМПО.

Видео департамента культуры Тюменской области.