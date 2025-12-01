  • 24 декабря 202524.12.2025среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцы познакомятся с историей, культурой и природным наследием региона

Общество, 21:10 24 декабря 2025

скриншот видео департамента культуры Тюменской области | Фото: скриншот видео департамента культуры Тюменской области

Постоянная выставка "Увертюра. Врата Сибири" начнет работу 25 декабря в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова в Тюмени. Она раскрывает Тюменскую область как уникальный природный, исторический и культурный феномен России, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Экспозиция "Увертюра. Врата Сибири" – это начало большого музейного высказывания. Увертюра – это вступление, точка отсчёта, в которой задаётся тон, масштаб и направление движения. Именно так мы задумывали эту экспозицию, как пролог к долгой и осмысленной работе", - рассказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.

В последовательном повествовании звучат ключевые темы развития края - от древнейшей истории и первых обитателей этих земель до эпохи освоения Сибири, формирования городов, расцвета торговли, культуры, науки и промышленности.

Экспозиция будет доступна для посетителей только в формате сеансов с экскурсионным обслуживанием. Расписание сеансов на сайте ТМПО.

Видео департамента культуры Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , Музейный комплекс им Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:10 24.12.2025Тюменцы познакомятся с историей, культурой и природным наследием региона
20:38 24.12.2025Глава Тюмени исполнил новогодние желания маленьких горожан
20:26 24.12.2025Маленьких пациентов ОКБ № 2 поздравит десант Дедов Морозов
20:12 24.12.2025Виктор Квасов оценил эффективность обучения участников "Боевого кадрового резерва"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора