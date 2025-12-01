  • 24 декабря 202524.12.2025среда
Маленьких пациентов ОКБ № 2 поздравит десант Дедов Морозов

Общество, 20:26 24 декабря 2025

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Маленьких пациентов ОКБ № 2 поздравит десант Дедов Морозов. Так добровольцы тюменского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей создадут праздничное настроение детям, которые находятся на лечении, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Волонтеры при помощи альпинистского снаряжения спустятся с крыши больницы и заглянут в каждое окно. Детям вручат подарки и поздравят с наступающим Новым годом.

Всероссийская акция "Десант Дедов Морозов" проходит в разных регионах страны. Добровольцы посещают детские больницы, воспитательные социальные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, детские дома и дома-интернаты.

# альпинист , Дед Мороз , Новый год

