В Тюмени приступили к созданию мурала "Наши герои вне времени"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Участники форума "Утро" из тюменской и курганской делегаций, куда входят ребята ЛНР и ДНР, создают мурал "Наши герои вне времени" на стене госархива социально-политической истории Тюменской области. Он посвящен исторической памяти: в его основе — соединение прошлого и настоящего.

С левой стороны мурала — изображение микросхем и технологий, которые плавно переходят в правую сторону, где расположится тюменский ковер. Монументальная живопись в 400 квадратных метров появится к середине октября, пишет пресс-служба форума "Утро".

Ранее, в рамках проекта "Твоя история", мурал с таким же рисунком нанесли в начале сентября на территории Краснодона. Он появился благодаря совместной работе жителей города, активной молодежи и лидеров сообществ. На открытии арт-объекта присутствовало более 100 человек.

Проект "Твоя история" реализуется при поддержке конкурса грантов губернатора Тюменской области.

С 2022 года город Краснодон Луганской Народной Республики является подшефной территорией Тюменской области. Сотрудничество основано на соглашении, подписанном губернатором Тюменской области Александром Моором и главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко.