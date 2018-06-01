ФСБ: что делать если вы нашли подозрительный предмет

Тюменцам напоминают основные правила поведения при обнаружении подозрительных предметов.

Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;

Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета;

Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы

•468-945 - телефон доверия РУФСБ России по Тюменской области;

•291-432 - телефон доверия УВМД России по Тюменской области;

Общественный транспорт

Если вы обнаружили забытый или бесхозный предмет в общественном транспорте:

Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чей он и кто его мог оставить;

Если хозяин не найден, немедленно сообщите водителю.

Подъезд жилого дома

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:

Спросите у соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию.

Учреждение

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении:

Немедленно сообщите о находке администрации или охране;

Зафиксируйте время и место обнаружения;

Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны;

Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;

Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки:

Признаки взрывного устройства

Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;

Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.

Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);

Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;

Наличие предмета, не свойственного для данной местности;

Специфический запах, не свойственный данной местности.