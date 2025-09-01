  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
Документальный спектакль "Голоса памяти" представят в Тюмени в декабре

Общество, 10:07 30 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Документальный спектакль "Голоса памяти", который поставит в рамках одноименного грантового проекта АНО "Театральная студия старшего поколения "Мари Ванна", представят в Тюмени в декабре 2025 года. В него войдут воспоминания об участниках Великой Отечественной, тружениках тыла, детях войны.

Недавно в Тюмени состоялся кастинг в проект. На него пригласили представителей старшего поколения 40-х, 50-х, 60-х годов. В итоге поступило более 30 заявок, отобраны 22. С тех пор состоялись три встречи с драматургом, на которых участники рассказали свои истории. На занятии им объяснили, как нужно писать.

"Мы разбирали каждую историю, вместе обсуждали, для чего и кого это рассказываем. Написали вступления, доработали материал, в том числе фотографии, документы. Эти истории сдали драматургу. Сейчас у нас есть девять историй. Все это мы разместим на портале Проза.ру. Что касается спектакля, то уже режиссер посмотрит, какие тексты в него включить", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель театральной студии старшего поколения "Мари Ванна" Любовь Климентьева.

Кроме того, по проекту в сентябре участниц ждали тренинги на знакомство, сплочение, командообразование от психолога Татьяны Варвянской, которая также является и актрисой студии "Мари Ванна".

Пока драматург работает с текстами, участницы проекта посещают встречи с педагогом по актерскому мастерству. Им рассказывают о сценической речи, взаимодействии с партнером, выработке голоса и многом другом. Всего запланировано десять таких встреч. Впереди — мастер-классы с художником, который готовит декорации.

Репетиции начнутся в конце октября. Уже в декабре состоятся три премьеры. Предполагается, что актрисы будут гастролировать с документальным спектаклем.

Отметим, ранее проект "Голоса памяти" стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества. На реализацию выделили более 270 тыс. рублей. Грант финансируется из средств областного бюджета и фонда-оператора.

Инна Пахомова

# гранты губернатора , проекты , спектакль

