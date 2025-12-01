Тюменские ученые исследовали влияние освещения на состояние гемоглобина крови

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получать интенсивный свет в первой половине дня и избегать его в позднее время суток полезно для показателей крови, выяснили ученые Тюменского медицинского университета. Они исследовали связь гемоглобина и насыщенности им клеток крови со световой гигиеной.

По информации пресс-службы вуза, в исследовании участвовали 85 студентов в возрасте 18-25 лет. В течение недели они носили актиметры с датчиками света, измеряющими уровень активности, воздействие белого и синего света. Сдавали общий анализ крови, который включает определение количества эритроцитов, гемоглобина, гематокрита и других показателей, заполняли опросник утренней и вечерней активности.

Ученые выяснили, что время и интенсивность синего света связана с маркерами анемии.

"Чем больше размах колебаний синего света, который человек получает в течение дня (в пиковые часы), и вечером и ночью, когда свет вреден, тем лучше показатели его крови: выше уровень гемоглобина и его содержание в эритроцитах. Если основная доза синего света приходится на более позднее время суток, уровень гемоглобина уменьшается, отмечается больший разброс в размерах эритроцитов, что является неблагоприятным признаком. Распорядок дня тоже влияет на кровь. Сдвиг пика физической активности на более позднее время и более поздний отход ко сну связаны со снижением уровня гемоглобина и его содержания в эритроцитах, а также с увеличением разброса эритроцитов", - пояснил руководитель исследования, профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.

Результаты подтвердили актуальность данных ранее рекомендаций для сохранения здоровья: соблюдать режим дня, высыпаться, получать достаточно естественного света в течение дня и ограничивать воздействие синего света от экранов устройств вечером.

Данные исследований ученых ТМУ опубликованы в журнале Biology и могут быть использованы для профилактики и лечения анемии – синдрома, характерного для 25 % населения мира.