В Тюмени более 200 исследователей из разных стран обсудили проблемы транспортной системы

Общество, 11:24 23 декабря 2025

ТИУ

Всероссийская научно-практическая конференция "Проблемы функционирования систем транспорта" прошла в Тюменском индустриальном университете. В ней участовали более 200 исследователей из России, Беларуси и Азербайджана. Ученые представили научные доклады в пяти тематических секциях.

Участники обсудили возможности применения аддитивных технологий при строительстве нефтегазовых объектов, основные методы для оптимизации технологических процессов на объектах транспорта нефти, пути развития снегоуплотняющих и снегоувлажняющих машин. Акцент был сделан на развитии функционирования систем транспорта и строительстве в Арктике. В частности, в научных работах проведен анализ применения строительной 3D-печати в арктических условиях, рассмотрены варианты применения трубопроводов ГПАТ (гибких полимерных армированных труб) в Арктической зоне, снижение энергозатрат при подогреве нефти, перспективы развития снегоплавильных установок и строительство зимних автомобильных дорог в условиях Арктической зоны, сообщает центр по внешним коммуникациям ТИУ.

В работе круглого стола "Инновационные технологии в транспортном планировании и моделировании" участие приняли проректор по внешним связям Альберт Мальшаков, директор Технологического института Анатолий Халин, представители ГАИ Тюменской области, Главного управления строительства и управления автомобильных дорог, другие.

Ключевыми темами стали: развитие цифровых двойников городских транспортных систем и новых направлений в транспортном моделировании. Особое внимание эксперты уделили актуализации направлений научно-исследовательской работы на кафедре эксплуатации автомобильного транспорта с учетом новых вызовов перед транспортной отраслью и развитием сквозных технологий.

В ТИУ прорабатывают вопрос создания информационно-аналитической системы "Цифровой двойник городского транспортного комплекса". Данная система может быть интегрирована в состав Интеллектуальных транспортных систем, разрабатываемых в агломерациях РФ в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

# национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроекты , ТИУ

﻿
