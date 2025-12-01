Интеллектуальная транспортная система Тюменской области признана второй на национальной премии

Тюменская область вошло в число победителей Национальной премии "Безопасный город" по нескольким номинациям. Интеллектуальная транспортная система заняла второе место среди регионов, сообщает Главное управление строительства.

Итоги премии подведены в рамках форума "Умный город - Безопасная среда" - на главной федеральной площадке обсуждения технологий городской безопасности.

"ИТС Тюменской области развивается благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни". В регионе автоматизированы процессы управления транспортом и дорожной инфраструктурой, в режиме реального времени ведётся контроль за дорожной ситуацией, что в конечном счёте повышает качество жизни жителей", - рассказала главный специалист отдела автомобильных дорог управления транспорта и дорожного хозяйства Тюменской области Алеся Созонова.

Всего на соискание премии было подано более 100 проектов из разных регионов России. Жюри оценивало эффективность работы комплексных систем: скорость реагирования спецслужб, использование технологий для предотвращения ЧС и степень интеграции всех элементов безопасности.