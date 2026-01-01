Офтальмолог пояснил тюменцам, нужно ли зимой менять контактные линзы на очки

Гидрогелевые контактные линзы зимой могут доставлять дискомфорт тем, кто носит их постоянно. Это случается потому, что такие линзы в мороз "вытягивают" влагу из глаза, появляется ощущение песка в глазе, жжение, повышенное слезотечение.

Чтобы этого не происходило, офтальмолог федеральной сети оптик Гузель Гизатулина советует зимой особенно бережно относиться к глазам. Носить контактные линзы в мороз можно, но при этом нужно использовать увлажняющие капли за 15-20 минут до выхода на улицу, пить достаточное количество воды, делать гимнастику для глаз, а при необходимости носить солнцезащитные очки с УФ-фильтром. При выборе линз зимой лучше отдавать предпочтение силикон-гидрогелевым линзам - они меньше обезвоживают глаза.

"Морозная погода - не повод отказываться от контактных линз, но требует повышенного внимания к уходу за глазами. Правильно подобранные линзы, увлажняющие капли и разумные меры предосторожности позволят наслаждаться зимними пейзажами без дискомфорта", - цитирует специалиста издание tmn.aif.ru.