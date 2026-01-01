  • 17 января 202617.01.2026суббота
Офтальмолог пояснил тюменцам, нужно ли зимой менять контактные линзы на очки

Гидрогелевые контактные линзы зимой могут доставлять дискомфорт тем, кто носит их постоянно. Это случается потому, что такие линзы в мороз "вытягивают" влагу из глаза, появляется ощущение песка в глазе, жжение, повышенное слезотечение.

Чтобы этого не происходило, офтальмолог федеральной сети оптик Гузель Гизатулина советует зимой особенно бережно относиться к глазам. Носить контактные линзы в мороз можно, но при этом нужно использовать увлажняющие капли за 15-20 минут до выхода на улицу, пить достаточное количество воды, делать гимнастику для глаз, а при необходимости носить солнцезащитные очки с УФ-фильтром. При выборе линз зимой лучше отдавать предпочтение силикон-гидрогелевым линзам - они меньше обезвоживают глаза.

"Морозная погода - не повод отказываться от контактных линз, но требует повышенного внимания к уходу за глазами. Правильно подобранные линзы, увлажняющие капли и разумные меры предосторожности позволят наслаждаться зимними пейзажами без дискомфорта", - цитирует специалиста издание tmn.aif.ru.

