От предприятий Тюменской области ждут заявки на субсидию на НИОКР

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием предложений для формирования перечня современных технологий для конкурсного отбора на предоставление субсидий по обеспечению затрат на НИОКР в 2026 году объявил Минпромторг России

Прием заявок от организаций продлится до 19 января 2026 года.

С подробной информацией можно ознакомиться на портале Государственной информационной системы промышленности.