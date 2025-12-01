  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

От предприятий Тюменской области ждут заявки на субсидию на НИОКР

Экономика, 11:02 23 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием предложений для формирования перечня современных технологий для конкурсного отбора на предоставление субсидий по обеспечению затрат на НИОКР в 2026 году объявил Минпромторг России

Прием заявок от организаций продлится до 19 января 2026 года.

С подробной информацией можно ознакомиться на портале Государственной информационной системы промышленности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минпромторг РФ , НИОКР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:13 23.12.2025В Сладковском округе построят новые водоочистные сооружения за 850 млн рублей
11:02 23.12.2025От предприятий Тюменской области ждут заявки на субсидию на НИОКР
10:07 23.12.2025Более тысячи семей улучшили жилищные условия в Сургутском районе в 2025 году
09:45 23.12.2025Тюмень вошла в число популярных городов УФО для путешествий в январские праздники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора