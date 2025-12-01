На прямую линию с президентом тюменцы направили 36,4 тысячи обращений

фото пресс-службы Кремля фото пресс-службы Кремля

Жители Тюменской области направили на прямую линию "Итоги года с Владимиром Путиным", которая состоялась в 19 декабря, 36,4 тыс. обращений.

Больше всего вопросов задали жители Свердловской области (93,3 тыс.), Челябинской области (67 тыс.), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 25,2 тыс, Курганской области - 19,1 тыс., Ямала - 12,7 тысяч, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

"От жителей Уральского федерального округа президенту поступил ряд важных вопросов. Глава государства дал по ним поручения, - сообщил полпред Артём Жога, который провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. - Обращения переданы для контроля главным федеральным инспекторам. Просьба обратить на них особое внимание и вместе с региональными власти провести необходимую работу".

Артём Жога подчеркнул, что работа над обращениями граждан, направленными президенту, будет продолжаться в течение всего года, ни одно из них не останется без внимания.

Как сообщили в Народном фронте, всего на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" поступило более 3 млн обращений. По предварительным данным, почти 250 тысяч из них – из регионов Уральского федерального округа.