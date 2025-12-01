  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
В Сладковском округе построят новые водоочистные сооружения за 850 млн рублей

Экономика, 11:13 23 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

850 млн рублей составила стоимость новых водоочистных сооружений в Сладковском округе. Возведение уже началось. Старый водозабор не отвечает растущим потребностям муниципального образования.

Об этом рассказал глава Сладковского округа Александр Иванов на подведении итогов 2025 года во время прямого эфира в своих соцсетях.

"Очистные сооружения воды в Сладково были построены много лет назад. За годы их надежной работы стало понятно, что округу нужна более мощная станция. Проект строительства второй очереди очистных сооружений был готов еще в 2023 году. Подрядчик определен – им стала компания "Росводоканал Тюмень". Новая станция на берегу озера Дедюхино будет брать воду из поверхностного источника и очищать ее. Производственная мощность составит 3,2 тысячи кубометров в сутки, что в четыре раза превышает существующие мощности", - уточнил показатели нового объекта глава муниципалитета.

По его словам, подрядная организация уже проложила водопровод, обустроила свайное поле. После новогодних праздников начнет возводить два резервуара чистой воды по одной тыс. куб. м каждый.

Введут объект в 2027 году. В комплекс войдут современная станция очистки воды, насосное хозяйство, резервуары, дизельная электростанция.

"Этот объект является ключевым для обеспечения растущих потребностей округа в чистой воде на десятилетия вперед", - подчеркнул Александр Иванов.

Действующие водоочистные сооружения выведут из эксплуатации.

Оксана Корнеенкова

# Александр Иванов , ЖКХ , Сладковский округ , станция водоочистки

