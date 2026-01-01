Тюменские спортсмены завоевали награды окружных состязаний по жиму

| Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамент физической культуры и спорта Тюменской области

Призовые места заняли представители Тюменской области на окружных соревнованиях по жиму. Состязания прошли в Нижнем Тагиле, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

Первое место среди женщин заняла Евгения Сысоева в категории 57 кг, среди юниоров - Виктор Ульянов (59 кг) и Алексей Харитонов (66 кг). Также Алексей стал абсолютным чемпионом в своей возрастной категории.

Вторые места завоевали Василиса Ефимова (девушки, 52 кг) и Егор Шумилов (мужчины, 83 кг). Обладателями третьих мест стали тюменцы Владислав Брагин (юниоры, 66 кг), Александр Гриценко (мужчины, 74 кг), Александр Попов (ветераны 40-49, 93 кг).

Кроме того, женская сборная Тюменской области завоевала третье место в общекомандном зачете.