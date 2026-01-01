Тюменские врачи: готовиться к крещенским купаниям необходимо заранее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Готовиться к крещенским купаниям необходимо заранее. Погружаться в прорубь нужно постепенно, начиная с ног. Ни в коем случае нельзя нырять вниз головой, поскольку может развиться резкий спазм сосудов мозга, потеря сознания, острое нарушение мозгового кровообращения. Риски фатальных осложнений высоки.

Об этом в преддверии крещенских купаний предупредила врач-кардиолог консультативного отделения Тюменского кардиологического научного центра Юлия Бахматова.

Перед окунанием в прорубь необходима постепенная подготовка организма, поскольку погружение в холодную воду — тяжелое испытание для неподготовленного организма. Процедуры по закаливанию можно проводить в домашних условиях заранее. Желательно начинать подготовку к крещенским купаниям за несколько недель: обтирать себя прохладной водой, постепенно уменьшая температуру, делать ванны для ног с использованием холодной воды, принимать контрастный душ. Только после этого можно полностью погружаться в ледяную воду.

"Нет сомнений в том, что элементы закаливания благотворно влияют на организм. Но в данной ситуации необходимо отметить ряд правил. Подготовка к закаливанию должна начинаться в раннем детском возрасте дозированно, медленно. В течение нескольких недель проводят обтирания и постепенно, несколько месяцев, даже лет, следует доводить температуру до низких значений. Только в этом случае будет польза. Доказан эффект положительного влияния на организм в том, что уменьшаются воспалительные процессы. На фоне низких температур возникает улучшение тонуса сосудов организма — это своеобразная адаптация к резким сменам температур. Улучшается настроение: в ответ на воздействие низких температур организм вырабатывает эндорфины", — поделилась Юлия Бахматова.

Врач-кардиолог предупреждает, что когда человек внезапно попадает в экстремально низкие температуры, то это тяжелое стрессовое испытание для неподготовленного организма. Первой реакцией на стресс является выброс адреналина, норадреналина. Их основное действие — спазм сосудистой системы. В первую очередь спазмируются сосуды рук, ног, подкожной клетчатки, мышц. Таким образом, организм пытается уменьшить теплоотдачу и сохранить функцию жизненно важных органов.

Стоит помнить, что основное действие холода в таких ситуациях — большая нагрузка на сердце. В связи с резким сужением сосудов наблюдается подъем артериального давления. Может развиться даже гипертонический криз. Плюс ко всему идет большая нагрузка на сердце, и могут быть приступы стенокардии вплоть до развития фатальных нарушений — до острого инфаркта миокарда. Очень часто на фоне высокой концентрации адреналина в крови возникают угрожающие жизни нарушения ритма. Все это приводит к высокому проценту серьезных осложнений.

За несколько суток до окунания следует отказаться от спиртных напитков. За час до купания рекомендуется поесть. Необходимо иметь при себе теплую одежду, удобную обувь. Окунаться можно только в специально оборудованных местах, где есть бригада скорой помощи.

Категорически не рекомендуется погружение детям до 18 лет, которые никогда не практиковали окунание. Если ребенок в возрасте от семи лет когда-то занимался процедурами закаливания, его участие в крещенских купаниях возможно. Но все же Юлия Бахматова не рекомендует это, поскольку у детей несовершенная система терморегуляции, не развита подкожная жировая прослойка.

Также в группу риска входят беременные женщины, пожилые люди и те, у кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин