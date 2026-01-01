  • 13 января 202613.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

По чужой карте тоболяк купил комплектующие для компьютера

Происшествия, 15:26 13 января 2026

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Комплектующие для компьютера и хозяйственные товары купил житель Тобольска по чужой банковской карте. Ущерб составил более 8 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

В полицию обратилась 19-летняя студентка. Она потеряла банковскую карту и через пару дней обнаружила, что неизвестный расплачивается ее картой в магазинах.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 46-летний тоболяк. Он свою вину признал и пояснил, что чужую карту нашёл на улице.

Карта изъята у подозреваемого и будет возвращена законной владелице. Тоболяку грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кража , Тобольск , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:26 13.01.2026По чужой карте тоболяк купил комплектующие для компьютера
14:31 13.01.2026Тюменец вёз "синтетику" в шприце
09:56 13.01.2026В Тюменском округе горел строящийся дом 
19:21 12.01.202614 миллионов рублей отдали мошенникам жители Тюменской области в новогодние каникулы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора