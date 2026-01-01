По чужой карте тоболяк купил комплектующие для компьютера

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Комплектующие для компьютера и хозяйственные товары купил житель Тобольска по чужой банковской карте. Ущерб составил более 8 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

В полицию обратилась 19-летняя студентка. Она потеряла банковскую карту и через пару дней обнаружила, что неизвестный расплачивается ее картой в магазинах.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 46-летний тоболяк. Он свою вину признал и пояснил, что чужую карту нашёл на улице.

Карта изъята у подозреваемого и будет возвращена законной владелице. Тоболяку грозит лишение свободы на срок до шести лет.