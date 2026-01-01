  • 13 января 202613.01.2026вторник
Тюменский историк установил место захоронения Александра Меншикова

Общество, 15:15 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследование тюменского историка Сергея Турова позволит с большой степенью вероятности указать на место захоронения Александра Меншикова в ссылке в Берёзове. Ранее место захоронения было неизвестно и обозначено кенотафом в исторической части населенного пункта.

Результаты своих изысканий доцент кафедры истории института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Сергей Туров представил на всероссийской научной конференции "Меншиковские чтения" в Березовском районном краеведческом музее.

В резолюцию конференции включили предложение провести комплексное исследовательские и проектные работы с привлечением археологов и архитекторов для создания мемориального комплекса, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

