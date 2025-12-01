В МВД разъяснили, как реагировать на угрозы терактов в мессенджерах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главная задача создателей чатов и каналов, распространяющих сведения об угрозах совершения взрывов, захвата заложников и других тяжких преступлений - создание атмосферы тревоги и страха, чтобы ослабить доверие к госорганам и образовательным учреждениям.

Злоумышленники стремятся создать видимость нападения на учебные заведения, используют полученную из открытых источников информацию о личностях учащихся, расписании уроков, внутренних школьных мероприятиях и таким образом усиливают иллюзию опасности, провоцируют панику и хаос, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В случае обнаружения подобного контента необходимо сохранять спокойствие. Подавляющее большинство таких сообщений не связано с реальными угрозами. Также следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения подобных материалов, так как это способствует распространению дезинформации", - уточнила генерал-майор полиции.

Ирина Волк добавила, что сведения о выявленных сообщениях надо незамедлительно направить в правоохранительные органы, также сообщить о нарушении можно через функцию платформы, на которую вы получили сообщение - для этого надо открыть канал, нажать на значок "три точки", выбрать "Пожаловаться" и указать категорию "Насилие или угрозы".