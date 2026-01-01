  • 16 января 202616.01.2026пятница
Родан, Есения и Мане появились на свет в Армизонском округе в 2025 году

Общество, 15:04 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Александр, Захар, Михаил, София и Алёна стали самыми популярными именами для новорожденных в Армизонском круге в 2025 году. Среди редких имен - Родан, Лев, Оливия, Есения, Мане, сообщает администрация муниципалитета.

Всего за прошедший год малыши появились в 53 семьях округа. В одной из них - сразу двое: близнецы Захар и Тимур. Девочек оказалось больше: 29 против 25 мальчишек.

С начала 2026 года родителями стали еще три пары: в армизонских семьях родились Артем, Айлин и Добрыня.

# демография , рождаемость

