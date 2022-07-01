Фотограф "Тюменской линии" победил в конкурсе репортажной фотографии имени Александра Ефремова

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Фотограф "Тюменской линии" Сергей Елесин занял первое место в номинации "Региональный репортаж – Человек труда" в XXI конкурсе-форуме репортажной фотографии им. Александра Ефремова. Имена победителей и призеров конкурсного отбора назвали в Тобольске 29 июля.

Сергея Елесина отметили за серию фото "Промышленное". Он ее подготовил во время съемки на тюменском заводе "Ремдормаш" для нового проекта "Тюменской линии", посвященного импортозамещению.

О своей победе Сергей говорит, что для него она значима и почетна. "Это же не простой конкурс, он посвящен человеку, которого я хорошо знал. Сегодняшнее достижение - это дань памяти и уважения Александру, который погиб, выполняя свой профессиональный долг. Он навсегда останется в нашей памяти. И для меня это первое место - ещё один шаг вперёд, ещё одно доказательство, что я что-то могу делать хорошо", - рассказал Сергей Елесин.

Отметим, фотограф "Тюменской линии" является неоднократным победителем и призером международных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

Всего в конкурсе репортажной фотографии им. Александра Ефремова приняли участие 423 автора со всей России и зарубежья в шести номинациях. Работы оценивали фотожурналист Валерий Мельников, стрит-фотограф Леся Ким и фоторедактор Наталья Ударцева.

Работы победителей и призеров конкурса представлены во Дворце наместника до 4 сентября.

Анжела Лебедева