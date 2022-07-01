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Фотограф "Тюменской линии" победил в конкурсе репортажной фотографии имени Александра Ефремова

Общество, 17:17 29 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Фотограф "Тюменской линии" Сергей Елесин занял первое место в номинации "Региональный репортаж – Человек труда" в XXI конкурсе-форуме репортажной фотографии им. Александра Ефремова. Имена победителей и призеров конкурсного отбора назвали в Тобольске 29 июля.

Сергея Елесина отметили за серию фото "Промышленное". Он ее подготовил во время съемки на тюменском заводе "Ремдормаш" для нового проекта "Тюменской линии", посвященного импортозамещению.

О своей победе Сергей говорит, что для него она значима и почетна. "Это же не простой конкурс, он посвящен человеку, которого я хорошо знал. Сегодняшнее достижение - это дань памяти и уважения Александру, который погиб, выполняя свой профессиональный долг. Он навсегда останется в нашей памяти. И для меня это первое место - ещё один шаг вперёд, ещё одно доказательство, что я что-то могу делать хорошо", - рассказал Сергей Елесин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Отметим, фотограф "Тюменской линии" является неоднократным победителем и призером международных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

Всего в конкурсе репортажной фотографии им. Александра Ефремова приняли участие 423 автора со всей России и зарубежья в шести номинациях. Работы оценивали фотожурналист Валерий Мельников, стрит-фотограф Леся Ким и фоторедактор Наталья Ударцева.

Работы победителей и призеров конкурса представлены во Дворце наместника до 4 сентября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# Александр Ефремов , конкурс , Сергей Елесин , фотография

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