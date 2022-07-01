Пространство у Поганого прудка и Спортивный сквер в Тобольске благоустроят до 2030 года

Поганый прудок | Фото: ИА "Тюменская линия" Поганый прудок | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественное пространство у Поганого прудка, "Иртыш-парк" и Спортивный сквер благоустроят в рамках программы развития городской среды "Тобольск настоящий" до 2030 года.

Кроме того, приведут в порядок 25 фасадов многоквартирных домов на гостевом маршруте и 150 детских площадок. Также в городе отреставрируют 17 объектов культурного наследия. По программе планируется возвести три новых объекта досуга, благоустроить четыре парка и сквера с сетью велодорожек.

Напомним, программу развития городской среды до 2030 года "Тобольск настоящий" презентовали 25 июня. Инициаторами программы выступили правительство Тюменской области, администрация Тобольска и компания СИБУР, в формате общественных обсуждений к ее разработке присоединились более 11 тыс. человек.

Работы в рамках программы "Тобольск настоящий" уже ведутся на нескольких объектах. Так, продолжается строительство Центра гимнастики, разрабатывается проектная документация по реставрации водонапорной башни на Красной площади.

Для визуального образа программы взяли изразец, украшавший традиционные сибирские дома. Выбор, по словам главы Тобольска Максима Афанасьева, не случайный: орнамент символизирует цикличность времени.

"У всего должно быть свое лицо, свой стиль и узнаваемость. А если это большая и важная для города программа "Тобольск настоящий", то такая узнаваемость должна быть на высочайшем уровне. Обсудили с коллегами брендбук, подходы и цели информационного сопровождения программы "Тобольск настоящий". Наша задача – с помощью тех смыслов, которые заложены в программу, изменить мышление на позитивное, вызвать доверие и понимание в реализации объектов программы, которых почти 210. Если представлять каждый из них как пазл единого полотна, то будет меняться и представление о завтрашнем дне. Тогда и молодежь не будет уезжать из города, зная, что их ждет понятное и уверенное будущее", — написал в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

Инна Пахомова