В Тобольске по программе развития до 2030 года восстановят 17 объектов исторического наследия

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тобольске презентовали программу развития города "Тобольск настоящий" до 2030 года.

В ее разработке приняли участие 11 тыс. тоболяков. Новая программа станет продолжением комплексной программы обновления социнфраструктуры "Тобольске-2020" и будет реализована в ближайшие 8 лет в рамках подписанного в феврале 2022 года соглашения между региональным правительством, городской администрацией и компанией СИБУР.

До 2030 года в древней столице Сибири восстановят 17 объектов культурного и исторического наследия, отремонтируют 25 фасадов зданий многоквартирников на гостевом маршруте и благоустроят 150 дворов, построят три объекта досуга и творчества для молодежи, создадут четыре новых парка и сквера.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что развитие Тобольска - хороший пример того, как нужно действовать в нестабильном мире. "Сегодня город активно развивается, появилась возможность авиасообщения. Новая долгосрочная программа создаст устойчивую модель развития экономики Тобольска. Уверен, что придут новые инвесторы, появятся рабочие места, город станет еще привлекательнее для жителей и туристов", - сказал он.

Член совета Российского союза химиков Дмитрий Конов выразил уверенность в том, что в программе "Тобольск настоящий" СИБУР и правительство Тюменской области смогут свести вместе разные грани города и сделать территорию комфортной и привлекательной как для жителей, так и для гостей.

Глава Тобольска Максим Афанасьев поблагодарил общественников, инициативных жителей, которые приняли участие в обсуждении программы. Он презентовал программу, рассказал о том, что ждет город в ближайшие годы.

Любовь Голышева