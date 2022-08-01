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Тюменский орнитолог рассказала, что привлекает хищных птиц в городе

Общество, 11:03 01 августа 2022

Тобольская научная станция РАН | Фото: Тобольская научная станция РАН

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Город привлекает хищных птиц доступностью пищи – это мусорные баки, места массовой подкормки, которые больше всего любят чайки. Птицы-хищники постепенно адаптируются к городским ландшафтам, охотятся на мелких птиц, мышевидных грызунов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ, орнитолог Полина Показаньева.

"На протяжении нескольких лет в зимний период мы неоднократно отмечали дербника, который обычно мигрирует в тёплые края. Он облюбовал здание городской администрации на Первомайской, сидел на елках, патрулировал территорию в поисках мышей и крыс", - говорит Полина.

Для Тюмени стало обычным явлением гнездование обыкновенной пустельги, добавляет она. Эти птицы выводят потомство в нишах верхних этажей многоэтажных домов. Как заметила тюменский орнитолог, этим летом выводок наблюдали в районе торгового центра "Галерея Вояж".

"В течение двух зим мы наблюдали за болотной совой, которая обычно улетает на юг. Сова успешно охотилась на мышей и крыс в районе ТЦ "Остров", - сказала Полина Показаньева.

Анжела Лебедева

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# Институт биологии , орнитолог , птицы , ТюмГУ

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