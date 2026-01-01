  • 14 января 202614.01.2026среда
Тюменский врач рассказал, как уберечь детей от простуды в саду и школе

Общество, 17:25 14 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Риск заразиться гриппом и ОРВИ традиционно возрастает после возвращения детей в коллектив после каникул. Как уберечь растущий организм от заболеваний в детском саду и школе, рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением тюменской поликлиники № 6 Ирина Чмутина.

Среди главных проводников инфекции она назвала тесные контакты, общие игрушки, редкое мытье рук, привычку тянуть в рот посторонние предметы, кашель и чихание без прикрытия рта.

Чтобы защитить детей, нужно напоминать им о необходимости чаще мыть руки: после прогулки, туалета, контакта с чужими игрушками и предметами. Если доступа к воде нет, можно использовать влажные салфетки или антисептик.

Чтобы организм мог противостоять инфекциям, нужно организовать правильный режим дня для ребенка. Полноценный сон, регулярное питание с витаминами, умеренные физические нагрузки помогут детям выработать полезные привычки.

Самым главным щитом от гриппа, кори, ветрянки и других опасных болезней, которые могут циркулировать в детском коллективе, по-прежнему является вакцинация. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Если ребенок уже заболел, родителям стоит оставить его дома вместо школы или детсада. Это защитит других детей и ускорит выздоровление, напоминает департамент здравоохранения Тюменской области.

