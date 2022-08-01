Классные часы "Разговоры о важном" введут в школах Тюменской области с сентября 2022 года
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
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Классные часы, посвященные ценностям общества, введут в школах Тюменской области с сентября 2022 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Разговоры о важном" будут проводиться по всей России в разных форматах в зависимости от возраста учеников: дискуссии, викторины, обсуждение темы с экспертом.
Система дистанционной связи позволит транслировать классные часы на всю страну.
В августе Министерство просвещения России планирует провести подготовительную работу с педагогами. Запланировано 34 урока в течение учебного года.