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На трассе Курган — Тюмень ограничено движение

Общество, 18:47 15 июля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение грузового транспорта ограничено на федеральной трассе Курган — Тюмень 15 июля с 16 часов. Ограничение связано с ремонтом моста через реку Мендеря на 37-м километре федеральной автодороги Р-254 "Иртыш".

"Для легкового транспорта на указанном участке организован объезд", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Грузовому автотранспорту, следующему со стороны Тюмени в сторону Кургана, рекомендуется двигаться по автодороге Шадринск — Ялуторовск.

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# ограничение движения

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