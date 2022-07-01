На трассе Курган — Тюмень ограничено движение

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение грузового транспорта ограничено на федеральной трассе Курган — Тюмень 15 июля с 16 часов. Ограничение связано с ремонтом моста через реку Мендеря на 37-м километре федеральной автодороги Р-254 "Иртыш".

"Для легкового транспорта на указанном участке организован объезд", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Грузовому автотранспорту, следующему со стороны Тюмени в сторону Кургана, рекомендуется двигаться по автодороге Шадринск — Ялуторовск.