В Тюменской области одобрили 100 заявок на IТ-ипотеку за два месяца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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100 заявок на IТ-ипотеку одобрили в Тюменской области с июня 2022 года. Всего поступило 182 обращения, подписано 19 договоров на сумму более 126 млн рублей, сообщает информационный центр правительства региона.

На льготу могут претендовать специалисты в возрасте от 22 до 44 лет, которые работают в аккредитованных IТ-компаниях региона и зарабатывают свыше 100 тыс. рублей в месяц, уточняется в сообщении.

Отметим, что также в Тюменской области действуют и другие льготные ипотечные программы. В том числе сельская ипотека – по ставке до 3% годовых. Семейной ипотекой под 6% годовых могут воспользоваться семьи, в которых родился ребенок в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022, либо воспитывающие ребенка с инвалидностью. Еще одна мера, с помощью которой жители региона могут улучшить жилищные условия – ипотека при покупке жилья на первичном рынке под 7% годовых.