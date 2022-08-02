Тюменский технопарк стал вторым в рейтинге фонда "Сколково"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский технопарк занял второе место в рейтинге региональных операторов фонда "Сколково". Всего в стране действует 20 региональных операторов и 11 представителей Сколково, сообщает технопарк.

Для включения в рейтинг работа технопарка оценивалась по параметрам: привлеченные инвестиции, полученные патенты, фактический прирост участников, гранты, суммы коммерческих контрактов и другое.

30 тюменских предприятий являются участниками "Сколково", что даёт им возможность пользоваться налоговыми льготами, микрогрантами, услугами фонда на льготных условиях, участвовать в программах акселерации и менторских программах, международных программах для выхода на глобальные рынки.

Предприниматели Тюменской области, желающие стать участниками "Сколково" и получить дополнительные возможности для развития своих проектов, могут обращаться в технопарк по телефону 8 (3452) 534-000 (доб. 1085).