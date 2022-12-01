Победители тюменского фестиваля короткометражного кино "Ледяная тарелка" получили по 30 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Герань-шоу" стала победителем направления "Интернет-шоу" первого зимнего тюменского фестиваля короткометражного кино "Ледяная тарелка". Показ работ участников конкурса и награждение прошел в кинотеатре "Киномакс" в ТРЦ "Кристалл" 17 декабря.

Директору АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества", руководителю добровольческой телестудии "Герань-media" Ксении Шефер, как и остальным победителям, вручили чек на 30 тыс. рублей и статуэтку в виде тарелки изо льда.

"Герань-media" – это самый молодой проект областной штаб-квартиры серебряного добровольчества. "Мы стараемся поддерживать потенциал старшего поколения в разных направлениях. У нас есть волонтеры-гиды, добровольцы, которые участвуют в проекте "Арт-изба". Однажды мы решили, почему бы пожилым людям не стать ведущими телешоу. Замахнулись на такую серьезную историю в плане создания контента совершенно неподготовленной, непрофессиональной командой. Сами в шоке, что достигли таких результатов и победили на фестивале " Ледяная тарелка". Рады этой победе", – сказала она.

По словам Ксении Шефер, выигранная сумма пойдет на развитие проекта. Кроме того, ранее коллектив одержал победу на конкурсе "Молоды душой". В 2023 году благодаря этим свершениям авторы будут создавать новые выпуски "Герань-media".

В направлении "Сити-брендинг" победила команда Siberia film с тизером "ЛГЗ: Лучший город Земли". Руководитель – Константин Безгодов. "Надеемся, что из этой короткометражки вырастет большой сериал о нашем городе. Планируем снимать восьмисерийный сериал. Это будет история миллионера, который тайно приезжает в Тюмень и переворачивает все. Мы благодарны за высокую оценку нашего творчества. Это такой стимул для нас идти дальше и развивать свою идею", – поделились актер Тюменского драматического театра Евгений Киселев и сценарист, драматург компании Siberia film Анна Кушнир.

Короткометражка "Своими руками", над которой трудилась команда Moi-portal, признана лучшей в направлении "Документальное кино". В ней речь идет о художнике с ДЦП Андрее Бетехтине. " Это дебютная работа режиссера Марии Васениной. Я выступал как автор идеи и продюсер. Небольшой командой мы сделали качественный фильм-портрет. Приятно, что на так заканчивается год – мы выиграли на фестивале "Ледяная тарелка". Надеюсь,это замотивирует мою команду и дальше снимать документальное кино, поднимать острые, волнующие темы. В 2023 году будем подавать картину на всероссийские фестивали", – сказал руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

По его словам, здорово, что в областной столице появляются свои фестивали, поскольку в Тюмени развита кинематографическая деятельность. "Приятно, что у нас снимают кино хорошего уровня. Лет десять назад не было ничего абсолютно. Наблюдались попытки снимать игровое кино, было телевизионное документальное кино. Сейчас мы понимаем, что у нас есть много крутых специалистов, заинтересованных молодых и взрослых ребят. Главное объединить их, всем вместе продвигать бренд тюменского кинематографа", – добавил Дмитрий Колобов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В направлении "Анимационный фильм" призом отметили Георгия Бакулина, создавшего мультфильм "Мальчик и кошка". В номинации " Мобильный контент" лучшей оказалась Дарина Батоногова. Лучшим игровым фильмом стала работа "Нет слов" режиссера Алексея Южакова.

17 декабря посетителям представили лучшие работы, отобранные экспертами. Некоторые фильмы показали не полностью, а лишь тизеры к ним и отрывки. Весь шорт-лист кинолент, контента и шоу все желающие скоро смогут увидеть в городском паблике "Тюменское кино".

Показ завершил фильм "Двенадцать" – новогодняя сказка, снятая за 15 дней. Волшебная история спасения праздника и горожан вызвала бурные аплодисменты у зрителей. Тюменцы узнали в нем городские локации – съемки проходили на пешеходной улице Дзержинского и в ДК "Нефтяник".

Напомним, заявить о своем мастерстве могли любая команда или участник. Можно было предложить как снятые специально для фестиваля работы, так и созданные ранее. Командам были предложены локации для реализации контента, помощь в безвозмездной аренде оборудования. Работы авторы представляли по шести направлениям.

Инна Пахомова