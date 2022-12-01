Тюмень оценили в "Пробном переезде" на телеканале "Пятница"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень оценили с точки зрения постоянного места жительства в выпуске шоу "Пробный переезд", который вышел на телеканале "Пятница". Видео можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

По правилам программы ведущие отправляются в разные города России, где тестируют возможность трудоустройства, смотрят жилье, развлекаются, обедают и ужинают в общепите. О переезде в Тюмень рассказали ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев. Анфиса Черных рассмотрела варианты жилья – квартиру-студию в центре, дом из нефтяных отходов, посетила рынок, где можно приобрести дичь, попробовала строганину, стейк из оленины, тушеную медвежатину.

В это время ее напарник Антон Зайцев узнавал о трудоустройстве в областной столице. По его словам, средняя зарплата в Тюмени составляет 55 тыс. рублей, в городе открыто несколько тысяч вакансий — больше всего нужны специалисты в сфере торговли, логистики и ЖКХ. Ведущий на нефтеперерабатывающем заводе попробовал себя в роли оператора технологических установок, показал, как работает предприятие.

Не остались без внимания достопримечательности, рестораны, университеты и термы.

"Тюмень славится тем, что прямо в городе есть термальные источники. Это настоящая фишка и традиция местных жителей. В регионе — 20 источников, четыре из них находятся в самом городе. Тюменская вода уникальная. По своему составу она максимально приближена к составу внутриклеточной жидкости человека. Поговаривают, что тюменские термальные источники лечат буквально от всего. Воды благотворно влияют на кровеносную систему, пищеварение, органы дыхания, мочеполовую систему", — рассказал Антон Зайцев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уделил внимание ведущий и культуре города, посетив кузнечную мастерскую Сергея Пронина. Кузнец, уроженец Московской области, когда-то и сам переехал в Тюмень, выкупил здесь полуразрушенный склад и открыл там музей, где хранится более пяти тысяч экспонатов.

"Я всегда рекомендую всем Тюмень, потому что это комфортный, компактный город. Здесь все очень удобно. За день можно сделать кучу дел, минимум пять точно. Прекрасные дороги, люди приветливые. Зима как настоящая зима, лето как лето", — рассказал ведущему Сергей Пронин.

В конце выпуска Антон Зайцев и Анфиса Черных встретились друг с другом и поделились мнениями о Тюмени со зрителями. "Сибирский город Тюмень оказался совсем не холодным. Все благодаря теплому приему, жарким производствам и горячим ресурсам. В городе живут люди, которые искренне любят свою работу, традиции и историю и готовы всем этим поделиться. Теперь я понимаю, почему Тюмень лидирует по количеству переехавших сюда", — сказали они.

По данным телеведущих, в 2021 году в Тюмень на постоянное место жительства переехали 49 тыс. человек.

Инна Пахомова