В Тюмени победителями Молодежной лидерской премии стали 72 события и проекта

| Фото: млп2022.рф | Фото: млп2022.рф

72 события и проекта Тюменской области вошли в топ социально значимых и качественно реализованных инициатив по итогам Молодежной лидерской премии.

В ходе конкурса 2022 года 111 лидеров молодежных сообществ выдвинули 152 события и проекта, которые были реализованы в регионе с мая 2021 года по сентябрь 2022 года. Топ определил экспертный совет. Инициативы войдут в третий выпуск каталога "72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее". Лидеров пригласили на церемонию награждения в правительство Тюменской области.

Среди отмеченных инициатив — спектакль-вербатим "Моя комната", штаб-квартира серебряного добровольчества, Всероссийский форум welcome-центров и туристических клубов "Свои на Туре", фестиваль кубинского танца Chacka Chacka, газета об искусстве "Вы", конкурс рисунков "Путь домой" и другие. Со списком лучших проектов можно ознакомиться по ссылке.