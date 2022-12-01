Любители гонок по снегу соберутся в Тобольском районе 8 января

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Авторалли пройдет в с. Бизино Тобольского района 8 января 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Леонид Митрюшкин.

С идеей провести авторалли к нему обратились лидеры недавно созданного в Ворогушинском поселении ТОСов "Союз" и "Сибирь".

По словам Леонида Митрюшкина, различные формы общественного управления помогают органам власти в вопросах благоустройства и организации досуга в селах. У таких объединений инициативных жителей есть возможность самостоятельно решать, каким будет их поселение, привлекать средства грантовой поддержки на реализацию идей.

"ТОСы могут рассчитывать на наше участие и помощь. Особенно сейчас, в период их становления. Накануне мы оказали содействие и руководители ТОСов Наталья Никулина и Алмаз Кульмаметов участвовали в обучающем семинаре, который прошел в Заводоуковске. Опытом делились общественники Тюменской области, Иркутска и Перми", – написал Леонид Митрюшкин.