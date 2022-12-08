Изделия трех мастеров из Тюменской области покажут на выставке промыслов "Ладья" в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы трех мастеров из Тюменской области представят на выставке-ярмарке народных художественных промыслов "Ладья. Зимняя сказка-2022", которая пройдет в Москве с 14 по 18 декабря.

"Тюменская область ежегодно принимает в ней участие. В составе делегации на 2022 год - мастер по художественной обработке дерева Владимир Сорокин, косторез Юрий Санаев из Тобольска, мастер по урало-сибирской росписи Ольга Отраднова. Будет представлено более ста изделий", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующий центром промыслов и ремесел мзейного комплекса им. И. Я. Словцова Анна Кузнецова.

Владимир Сорокин занимается художественной обработкой дерева пятый год. Учился ремеслу тюменец на протяжении четырех лет по книге народного мастера России Виктора Суднова. "Его книга — вся в пометках, вся исчеркана. Чтобы запомнить важное, перечитывал ее четыре раза. Начал работать с деревом, стало получаться. Ни одна вещь у меня никогда не повторяется, все изделия авторские. На каждой работе стоит клеймо", — поделился Владимир Сорокин.

Мастер создает много работ из сувеля и капа — наростов на деревьях. "Никогда не знаешь, что будет под корой. Фактура может быть разной", — добавил он. Владимир Сорокин участвует во всех тюменских ярмарках, регулярно ездит на фестиваль "Иван-да-Марья" в Екатеринбург.

Юрий Санаев учился искусству создания объемных художественных произведений сначала у своего отца – известного мастера-костореза Сергея Санаева, потом у тюменского художника, скульптора Сергея Шаповала. Сейчас мастер живет и работает в Тобольске, где и создает различные по форме и замыслу авторские изделия.

Ольга Отраднова всю жизнь посвятила искусству: обучалась в художественной школе, работала декоратором. Несколько лет назад она увлеклась тюменской росписью. Сейчас профессионально создает изделия в стиле народной росписи XIX века.

Работы мастеров жители и гости столицы смогут увидеть в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр".

Инна Пахомова