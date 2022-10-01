Тюменский мастер изготавливает изделия из капа и сувеля

| Фото: Владимира Сорокина | Фото: Владимира Сорокина

Изделия из капа, сувеля, дуба, березы, черемухи изготавливает тюменский мастер Владимир Сорокин. Все сырье он берет в лесах Тюменской области.

"Сам езжу по деревням, в лес, собираю заготовки, что-то отдают друзья и родственники. Лесники помогают, когда проводят санитарные чистки леса. Готовые изделия покупают в качестве подарка на дни рождения, юбилеи, свадьбы, новоселья", - добавил он.

Владимир Сорокин активно принимает участие во всех ярмарках и фестивалях.

"Приглашали в Тобольск и Тюмень на День города, на фестиваль фермерской еды "Своё", на выставку "Тюменская марка-2022", на фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге, на Ирбитскую ярмарку, где собираются мастера со всей России", - отметил он.

По образованию Владимир Сорокин инженер-механик, всю жизнь работал с металлом. В настоящий момент трудится кочегаром угольной котельной в Министерстве обороны. Заниматься ремеслом начал семь лет назад. Самостоятельно обучился по книге известного мастера по резьбе из капа и сувеля Виктора Суднова "Резьба по дереву. От простого к сложному".

"Четыре раза ее перечитал за два года, начал пробовать и стало получаться. Приобрел весь необходимый инструмент: фрезы, резаки, шлифмашины. Материал я использую очень твердый, с ним сложно работать и не каждый берется, ведь капа и сувель в четыре раза тверже, чем береза", - пояснил он.

Производство деревянных изделий - кропотливая и сложная работа. Сначала заготовки варятся в соленом растворе двое суток по старинной технологии, чтобы снять внутреннее напряжение дерева, чтобы при сушке изделие не треснуло и его не порвало. После этого изделия сохнут намного быстрее – два месяца, без варки на этот процесс уходит около двух лет и нужны определенные температурные условия. Затем начинается долгий процесс шлифовки, чтобы добраться до нужного перламутра. Одно изделие можно шлифовать около трех дней. В заключении готовые изделия покрывают маслом в три слоя.

"Когда выгребаешь внутренности, никогда не знаешь, что будет под корой, это всегда непредсказуемо. Могут быть шелковистые волны, мелкий каракуль, кораллы красного моря, цветы, необычайной красоты разводы. Это сложно объяснить словами, это нужно видеть своими глазами", - уточнил Владимир Сорокин.

Он получает удовлетворение от всего процесса.

"Даже если мои изделия не покупают, но я вижу, как у людей горят глаза, когда они смотрят на мои изделия. Они ими восхищаются и это вдохновляет. Есть уже постоянные клиенты, которые уверены в качестве моих изделий. У меня есть собственный товарный знак Wood spirit, что означает - душа дерева", - подытожил он.

| Фото: Владимира Сорокина | Фото: Владимира Сорокина

Ирина Шемякина