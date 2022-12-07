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Более 100 работ выставят художники на маркете современного искусства "Артчоус" в Тюмени

Общество, 16:07 07 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 100 работ художников представят на маркете современного искусства "Артчоус", который пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени 10 и 11 декабря с 12 до 20 часов.

"Получили более 40 заявок от художников из Тюмени, Уфы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила. Кураторский отбор прошли 24 художника из Тюмени", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе мультицентра.

Большинство из работ, которых представят на ярмарке, относятся к живописи. На сайте "Артчоуса" появилась полная программа с бесплатными лекциями, "Шоу коротких историй", кинопоказами и платными мастер-классами от художников.

В 2021 году на маркете современного искусства художник продали картины и арт-объекты на 205 тыс. рублей. Отметим, впервые событие состоялось в "Конторе пароходства" в декабре 2022 года. Тогда в нем приняли участие 23 автора, а тюменцы потратили на современное искусство 117 тыс. 500 рублей.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , современное искусство , художники

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