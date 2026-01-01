На Ялуторовском тракте в ДТП пострадал подросток

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобили Nissan и Toyota столкнулись днем 18 января на 15 км Ялуторовского тракта. По предварительным, 20-летний "бесправник" за рулём Toyota не уступил ехавшему по главной дороге Nissan.

Травмы получили 15-летняя пассажир и 41-летний водитель Nissan. Девочка находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Opel и Hyundai столкнулись вечером на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. Предварительно, 39-летний водитель Hyundai не смог выбрать безопасные скорость и дистанцию на зимней дороге.

Hyundai въехал в стоящий на светофоре Opel. В ДТП ранен семилетний пассажир Opel. Пристёгнутый ремнём безопасности мальчик находился на заднем пассажирском сиденье, он ехал с родителями домой из торгового центра.