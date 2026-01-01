20 человек пострадали в авариях на дорогах Тюменской области в выходные дни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 человек, в том числе четверо детей, пострадали в 12 дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области в выходные дни, 17 и 18 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Большинство дорожных аварий произошло в Тюмени. Причинами ДТП стали выезд на встречную полосу, ошибки в выборе скорости и дистанции, нарушение правил проезда перекрёстков и проезд перекрёстка на красный сигнал светофора.

Одну аварию спровоцировал пьяный водитель. Ночью на 102 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск автомобиль Audi въехал в электроопору. За рулём был 22-летний нетрезвый бесправник.