  • 19 января 202619.01.2026понедельник
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер восточный

Скорая медпомощь понадобилась 1 тыс. 195 жителям Тюменской агломерации

Общество, 12:19 19 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 195 жителям областной столицы и Тюменского округа понадобилась скорая медицинская помощь 17 и 18 января. В экстренной форме поступило 605 вызовов, остальные – в неотложной, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В стационары доставлено 534 пациента. Диспетчеры передали в поликлиники 640 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и так далее.

Работники оперативного отдела проконсультировали 53 человека по вопросам работы дежурного стационара, действий при острой зубной боли в ночное время, а также предоставили иную полезную справочную информацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# скорая медицинская помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:25 19.01.2026Ялуторовские волонтеры выиграли грант на кастрацию и стерилизацию бездомных животных
13:20 19.01.2026Карина Сафина из Тюмени победила во Всероссийском конкурсе "Россия — страна традиционных ценностей"
13:03 19.01.2026МВД: мошенники активизировались в сервисе совместных поездок
12:52 19.01.2026Тюменские дети с нарушениями речи ждут встречи с волонтерами‑логопедами

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора