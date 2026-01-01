Скорая медпомощь понадобилась 1 тыс. 195 жителям Тюменской агломерации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 195 жителям областной столицы и Тюменского округа понадобилась скорая медицинская помощь 17 и 18 января. В экстренной форме поступило 605 вызовов, остальные – в неотложной, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В стационары доставлено 534 пациента. Диспетчеры передали в поликлиники 640 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и так далее.

Работники оперативного отдела проконсультировали 53 человека по вопросам работы дежурного стационара, действий при острой зубной боли в ночное время, а также предоставили иную полезную справочную информацию.