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Тюменцы выпекают метровые блины на фестивале сибирской культуры

Общество, 14:23 03 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 метровых блинов выпекут и попробуют тюменцы на фестивале сибирской культуры "BAZAR фест", который открылся на рынке "Алебашевский BAZAR" 3 декабря.

На площадке Ялуторовского острога поют песни, пахнет блинами, люди в народных костюмах предлагают выпить горячий чай из самовара-гиганта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы испекли уже восемь метровых блинов, их перевернули практически без единого разрыва. Вообще запланировали сделать 20 блинов – по десять на каждой сковородке. Команды быстро набираются, жители Тюмени с удовольствием принимают участие в битве блинопеков", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева. Она отметила, что в Тюмени завели много теста – 50 литров.

Площадка Ялуторовского острога у входа на "Алебашевский BAZAR" проработает до 17 часов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внутри здания рынка расположились павильоны ремесленников. Большой интерес у гостей вызывают изделия из дерева тюменского мастера Владимира Сорокина. Он привез посуду из сувеля, капа. Мастер занимается этим пятый год. Учился самостоятельно четыре года – по книге московского резчика Виктора Суднова.

"Эти работы завтра отправят на международную выставку "Ладья", которая пройдет в Москве с 13 по 19 декабря. Мои изделия не повторяются, они в единственном экземпляре. Есть, например, эксклюзивные скворечники", – рассказал Владимир Сорокин.

Другой тюменский мастер Евгений Калугин представил на выставке столы из дерева и эпоксидной смолы. Этим делом он занимается около трех лет. "Раньше это было хобби, сейчас – работа. Есть мастерская Woodepo на улице Самотлорской. Учился этому сам. У меня есть заказы из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа", – поделился тюменец.

На выставку мастер привез столы из карагача, но работает и с другими видами дерева – орехом, вишней, тополем, дубом.

Тюменка Елена Семенова представила на фестивале тапочки и шляпы из войлока, разделочные доски и подставки под горячее из можжевельника и кедра. "С деревом занимаюсь не менее десяти лет. Это техника современного выжигания. Старые традиции, новые технологии – это достигается с помощью лазера. Создаю изделия из войлока тоже лет десять. То, что я делают, заказывают и жители других регионов. Я сама переехала в Тюмень из Новосибирска, поэтому часть клиентов у меня оттуда. Также изделиями интересуются москвичи", – рассказала она.

Посетить фестиваль "BAZAR фест" тюменцы могут до 20 часов. Возрастное ограничение: 0+.

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Инна Пахомова

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# выставка , мастера , ремесленники , рынок Алебашевский

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