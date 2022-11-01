Дед Мороз из Великого Устюга научил тюменцев правильно загадывать желания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поезд Деда Мороза – передвижная резиденция главного зимнего волшебника – впервые сделал остановку на железнодорожном вокзале в Тюмени 28 ноября. Праздничный состав будет находиться на станции до 20 часов 40 минут.

Несмотря на холодную погоду, встретить Деда Мороза пришло множество тюменцев разных возрастов. Услышав гудки приближающегося поезда, они начали фотографировать вагоны, украшенные иллюминацией и новогодними рисунками.

"Мы рады приветствовать в первом городе Сибири Деда Мороза из Великого Устюга. Именно отсюда начинается большая, величественная Сибирь. Наш город славится своей историей, достопримечательностями, культурой и людьми. Посмотрите, как радушно встречают вас наши жители. Праздник приходит, скоро Новый год, поэтому нужно загадывать желания", – сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, обращаясь к гостю.

В ответ Дед Мороз научил тюменцев загадывать желания. "Для начала нужно придумать такую мечту, которая подарит радость вам и вашим друзьям. Только хорошенько подумайте. Закрывайте глаза, представьте, что бьют куранты. Загадывайте. Если ваше желание доброе и искреннее, то оно непременно сбудется. Ну а я постараюсь сделать все, что в моих морозных силах", – сказал он.

Дед Мороз, Снегурочка и аниматоры устроили интерактивную программу для горожан. Другие сказочные персонажи ждали дорогих гостей внутри поезда.

Тюменцы подарили Деду Морозу и его команде музыкальный подарок от вокал-бэнда "Матрица".

Дед Мороз из Великого Устюга колесит по стране со своей командой с 22 октября. На его карте – более 130 больших и малых городов России. Он дарит новогоднее настроение детям и их родителям, которые не имеют возможности побывать на его родине.

В составе 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон "Сказочная деревня" для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга, и другие. Попасть в резиденцию Деда Мороза и пройтись по большинству вагонов дети и взрослые могли, купив билеты. К прибытию поезда их уже раскупили.

Инна Пахомова