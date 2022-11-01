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Тюменская студентка Эвелина Комарова победила в конкурсе "Большая перемена"

Общество, 21:04 22 ноября 2022

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Студентка Тюменского колледжа экономики, управления и права Эвелина Комарова стала победителем Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди обучающихся среднего профессионального образования, сообщает ТОГИРРО.

Также призером конкурса признана еще одна представительница региона – студентка Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Ирина Овчинникова.

Официальная часть финала конкурса "Большая перемена" прошла в Нижнем Новгороде 22 ноября. В заключительном этапе конкурса принимали участие 600 ребят из 58 регионов России. Победителями стали 150 студентов выпускных курсов, которые получат по одному млн рублей, и 150 студентов невыпускных курсов – по 200 тыс. рублей.

Отметим, Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование".

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# конкурс , образование

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