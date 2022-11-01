Тимур Родригез и Роман Каграманов провели сибирские мужские выходные в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О сибирских мужских выходных в Тюменской области рассказали ведущие программы "Руссо Экспрессо", певцы и блогеры Тимур Родригез и Роман Каграманов. Выпуск тревел-шоу, которое снимали в регионе летом, показали на канале "Пятница" 19 ноября.

"Современную Тюмень называют горячим сердцем России, городом контрастов и столицей черного золота. Мы покажем вам один из самых больших и живописных регионов страны с неожиданной стороны", – заявил Тимур Родригез.

По правилам реалити в каждом городе один из ведущих живет на суточные, а другой – на деньги редакции. В итоге Роман Каграманов заселился в номере на термальном курорте "ЛетоЛето" и покатался на экстремальных горках в аквапарке.

"Купаться в термальных источниках можно летом и зимой. Они уже стали визитной карточкой области. Местные воды по своему составу не уступают аналогичным на популярных курортах Франции, Венгрии и Италии. Вода содержит калий, кальций, магний, бор и другие полезные минералы. Оптимальное время пребывания в источнике – 15-20 минут", – поделился со зрителями Тимур Каграманов.

Также в Тюмени он прокатился на квадроцикле, попробовал уху с нефтью, зашел в гости к художнику, рисующему в технике филумизм Рене Реза, чьи работы выставляли в Лувре. В одном из ресторанов ведущего покорили копченое сердце оленя, томленое мясо медведя с картофелем и зеленым луком и морошку.

Тимур Родригез же отправился гулять по набережной, сплавляться по Туре на сап-борде. Ночь ведущий провел в отеле "Восток" – в номере, посвященном разносчику газет. Отметим, в гостинице помещения для гостей посвящены профессиям старой Тюмени. Со второго по восьмой этажи размещены экспозиции об истории города областной столицы и Тобольска.

"Практически на каждом этаже, чему бы ни была посвящена экспозиция, находятся потрясающие ковры. Тюменские ковры известны на весь мир. Они были представлены на знаменитой Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Цветы стали одним из самых популярных орнаментов неслучайно: в Тюмени длинная зима и короткое лето, а это прекрасный способ добавить красок в свою жизнь", – рассказал Тимур Родригез.

Затем шоумен отправился в Тобольск, где прогулялся по Красной площади, угостился в "Поварне" строганиной, тартар, ромовой бабой. Для зрителей Тимур Родригез провел экскурсию по Музею сибирской каторги и ссылки, переночевал в хостеле "Узник", постучал в барабан в интерактивном кинопарке "Тобол".

"Тобольск – историческая столица Сибири, город-легенда. Здесь родились химик Дмитрий Менделеев, композитор Александр Алябьев, художник Василий Перов. Это город-сказка, который можно увидеть в произведении "Конек-горбунок". Про Тобольск даже писал Даниэль Дефо в продолжении "Робинзона Крузо": герой путешествует по России и восемь месяцев проводит в этом городе", – рассказал Тимур Родригез.

Отметим, в тревел-программе "Руссо Экспрессо" Родригез и Каграманов путешествуют по Транссибирской магистрали в течение 45 дней, за которые они посещают 10 российских городов.

Инна Пахомова