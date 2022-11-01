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#ТобольскБежит становится популярным у горожан всех возрастов

Спорт, 17:31 17 ноября 2022

из сообщества "#ТобольскБежит" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "#ТобольскБежит" во ВКонтакте

Забег #ТобольскБежит стартует на стадионе "Тобол" 19 ноября в 9 часов. Событие пройдет в третий раз, горожане с интересом восприняли эту инициативу, сообщают организаторы.

"5 ноября пришли 107 человек, на втором старте, который состоялся 12 ноября, народу было больше – ориентировочно 150 человек. Принимают участие все: от дошколят до граждан пожилого возраста. На финише всех встречаем с горячим чаем и сушками", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта "#ТобольскБежит" Виктория-Анастасия Сметанина.

Тоболяки сами выбирают, каким способом преодолеть дистанцию – бег или скандинавская ходьба.

Встречи бесплатны. Регистрация не нужна. Возрастное ограничение: 6+. Проект реализуется при поддержке АНО "Центр ФОР "Спортивный город".

Инна Пахомова

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# забег , Тобольск

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