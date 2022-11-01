Тюменский комедийный веб-сериал "#ШколаСупергероев" представят зрителю в начале 2023 года

| Фото: из сообщества "Продюсерский центр "Мир кино" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Продюсерский центр "Мир кино" во ВКонтакте

Комедийный веб-сериал "#ШколаСупергероев" создают в Тюмени. Ожидается, что широкой аудитории местный медиапродукт станет доступен в начале 2023 года.

Зрителям покажут историю о заведении, в котором собрали детей, обладающих супергеройскими способностями. Но на самом деле у многих ребят нелепые способности, есть, например, среди них Человек-зевота. В каждой серии герои попадают в комические ситуации, пытаясь кого-либо спасти. Среди этих детей есть девочка, которая действительно обладает суперспособностями. Вся история раскручивается вокруг нее.

"Идея этого сериала возникла у выпускников продюсерского центра "Мир кино" и режиссеров Владимира Мотырева и Алены Моисеевой. Летом они обратились ко мне с предложением снять в Тюмени сериал в жанре мокьюментари — псевдодокументалистики. Сначала хотели снять просто пилотную серию. Мне это откликнулось, поскольку основной задачей нашего продюсерского центра является развитие регионального кинематографа и развитие инфраструктуры вокруг кино", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор продюсерского центра "Мир кино" Максим Габула.

Летом 2022 года тюменцы сняли пилотную серию, в главной роли преимущественно выступили дети, на свои средства. После этого авторы идеи разместили информацию о своем проекте на краудлендинговой платформе "Ко-Фи", где получили финансовую поддержку для съемок целого сезона.

"За полтора месяца у нас состоялось 16 съемочных смен. В съемочной группе было около 20 человек. В качестве исполнителей главных ролей, массовки мы выбрали своих учеников, выпускников. Так, в съемках приняли участие около 200 человек", — добавил Максим Габула.

Актеры засветились на девяти локациях областной столицы: центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис", площадь 400-летия Тюмени, ДКиТ "Торфяник", Тюменское агентство развития креативных индустрий, Технопарк и другие.

Сериал состоит из шести серий. Продолжительность каждой — 15-20 минут. Последняя съемочная смена состоялась 6 ноября. Сейчас создатели приступают к постпродакшену — монтажу, озвучке, цветокоррекции.

"Как только у нас появятся первая и вторая серии — это примерно середина декабря — предложим их платформам IVI, OKKO и "Кинопоиск". В дальнейшем, в зависимости от того, как они отреагируют на этот продукт, будем принимать решение о его дальнейшей судьбе. Если платформы не примут сериал, то он отправиться в интернет и найдет своих поклонников там. Обязательно проведем закрытый показ для участников проекта, актеров, прессы. Широкому зрителю наш продукт станет доступен в начале 2023 года", — добавил директор продюсерского центра "Мир кино".

Инна Пахомова