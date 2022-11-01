Жителей Тюмени познакомят с культурой узбекского народа

| Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области | Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области

С культурой узбекского народа познакомят жителей Тюмени в государственном институте культуры (ул. Республики, 2) 12 ноября, сообщает координационный совет национальных объединений региона.

В 2022 году Дни узбекской культуры приурочены к пятилетию Тюменской областной общественной организации "Ватан" узбекской диаспоры. На сцене выступят творческие коллективы и артисты из Тюмени, Тобольска, Москвы. Они представят любимые народные, советские и современные песни на русском и узбекском языках о востоке, любви, дружбе и гостеприимстве. Гвоздем танцевальной программы станет хореографический ансамбль "Бахор" ("Весна"), виртуозно исполняющий национальные танцы.

Также частью концертной программы "Ватан" – 5 лет вместе" станут выступления русских, казахских, киргизских, татарских, чеченских и украинских художественных коллективов и исполнителей.

Кроме того, до конца недели в ДНК "Строитель" будет работать выставка "От Бухары до Тюмени", которая познакомит посетителей с традициями и обычаями узбеков.

13 ноября яркие произведения узбекской культуры в исполнении музыкантов, певцов, хореографических коллективов прозвучат во Дворце культуры Ишима.

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