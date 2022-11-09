12-метровая елка, каток и опоры с гирляндами: как изменится площадка "Конторы пароходства" к Новому году
12-метровая елка украсит уличную площадку у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени к Новому году. На входной зоне креативного пространства будут еловые веточки, а на веранде — золотые гирлянды.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе мультицентра.
По традиции здесь зальют и каток. "Установкой и открытием катка у "Конторы пароходства" занимается администрация Тюмени. Команда мультицентра уже традиционно готовит афишу событий на зимний период с кинопросмотрами, мастер-классами и другими мероприятиями. Подробный анонс будет на страницах "Конторы пароходства" в социальных сетях в декабре", — рассказали в пресс-службе "Конторы пароходства".
На набережной уже появились новые объекты благоустройства — опоры. Они расположены по периметру будущего катка. Скоро опоры украсят гирляндами, летом на них обустроят навесы, которые создадут тень на открытом пространстве набережной.
Напомним, проект по благоустройству набережной поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Преображение уличной площадки у "Конторы пароходства", над концепцией и реализацией которого команда мультицентра работает вместе с Тюменским ландшафтным клубом, архитектурной студией Orchestra Design и горожанами, запустили в 2020 году.
Инна Пахомова