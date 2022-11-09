12-метровая елка, каток и опоры с гирляндами: как изменится площадка "Конторы пароходства" к Новому году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12-метровая елка украсит уличную площадку у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени к Новому году. На входной зоне креативного пространства будут еловые веточки, а на веранде — золотые гирлянды.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе мультицентра.

По традиции здесь зальют и каток. "Установкой и открытием катка у "Конторы пароходства" занимается администрация Тюмени. Команда мультицентра уже традиционно готовит афишу событий на зимний период с кинопросмотрами, мастер-классами и другими мероприятиями. Подробный анонс будет на страницах "Конторы пароходства" в социальных сетях в декабре", — рассказали в пресс-службе "Конторы пароходства".

На набережной уже появились новые объекты благоустройства — опоры. Они расположены по периметру будущего катка. Скоро опоры украсят гирляндами, летом на них обустроят навесы, которые создадут тень на открытом пространстве набережной.

| Фото: предоставлено пресс-службой "Конторы пароходства" | Фото: предоставлено пресс-службой "Конторы пароходства"

Напомним, проект по благоустройству набережной поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Преображение уличной площадки у "Конторы пароходства", над концепцией и реализацией которого команда мультицентра работает вместе с Тюменским ландшафтным клубом, архитектурной студией Orchestra Design и горожанами, запустили в 2020 году.

Инна Пахомова