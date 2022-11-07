Тюменская школьница победила во всероссийском конкурсе на лучшее описание культуры на родном языке

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Школьница из Тюмени Самира Акзамова победила на Всероссийском конкурсе на лучшее описание культуры на родном языке, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменка учится в девятом классе СОШ №94.

Церемония награждения восьми победителей и 16 призеров прошла в Москве. По итогам конкурса издадут сборник лучших сочинений.

Всего в конкурсе приняли участие 835 человек из 80 регионов страны. Школьники представили работы на 30 языках народов России. Участники также боролись за приз в номинации "Сочинение о своей культуре на русском языке".