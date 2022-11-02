Памп-трек для малышей, тренажеры и стрит-арт с птицами установили на обновленной площади в Тарманах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памп-трек для малышей, современные тренажеры, стрит-арт с сибирскими птицами и "Корабль" для детей украсили обновленную центральную площадь на ул. Малышева, 22- 24 в Тюмени.

После реконструкции площадь включает в себя несколько зон: спортивная (многофункциональный корт и тренажерная зона), сценическая площадка, памп-трек для роллеров и скейтеров, детские и игровые площадки. Для владельцев собак обустроили специальную площадку для выгула питомцев.

Зона, предназначенная для детей, выстлана травмобезопасным покрытием. Рядом с памп-треком для юных тюменцев применено новое покрытие – выровненная в плоскость черноморская галька. Здесь же установили конструкцию в виде большого корабля. На площади высадили около 300 деревьев.

Есть на территории теперь и арт-объект, абстрактную картину создала студентка второго курса Тюменского государственного института культуры Мария Маркова. На разработку проекта ушло две недели, а 1 ноября тюменка нанесла последние штрихи. "Мне поступило предложение расписать объект в Тарманах. В абстрактной картине отражены сибирские птицы. На протяжении всего времени, что я работала на объекте, было много положительных отзывов, пожеланий", – рассказала она.

"В рамках национального проекта состоялось общегородское голосование, в котором приняли участие более 34 тысяч человек, из них более четырех тысяч проголосовали за то, чтобы эта площадь была реконструирована. Была размещена дизайн-концепция, жители обсудили ее. В результате получилось яркое общественное пространство, наполненное функциональными площадками. Здесь будет комфортно людям всех возрастов. Можно заниматься спортом, отдыхать с детьми, гулять с животными", – сказал заместитель главы города Петр Вагин.

Привести территорию в современный вид руководитель ТОС Людмила Турыгина мечтала давно. В 2021 году было объявлено голосование за один из двух дизайн-проектов благоустройства. За первый вариант голоса отдали около четырех с половиной тысяч человек. "В 2022 году рабочие приступили к реконструкции. Год не завершился, а у нас такая красота", – сказала жительница Тюмени.

Людям, принимавшим участие в благоустройстве центральной площади, вручили благодарственные письма и грамоты от главы Тюмени и депутата областной думы Сергея Медведева

Реконструкция пространства реализована благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Благоустройство практически всех объектов в Тюмени завершено. В порядок в областной столице приведены 55 дворов и пять общественных пространств.

Инна Пахомова